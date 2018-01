Afrique du Sud: L' ANC confirme avoir discuté d'un possible départ de Jacob Zuma

En Afrique du Sud, les proches de Nelson Mandela n'en finissent plus de se battre pour l'héritage de l'ancien… Plus »

Théoriquement, il peut rester au pouvoir jusqu'aux élections de 2019 qui marqueront la fin de son second et dernier mandat. Néanmoins, une partie de son mouvement souhaiterait qu'il parte le plus rapidement possible pour que l'ANC puisse faire campagne sans lui.

Ce week-end, l'un des plus importants médias sud-africains affirmait, citant des sources internes à l'ANC, que le parti s'était mis d'accord et que Jacob Zuma devait partir.

Les spéculations sont allées bon train tout le week-end, alors que les hauts dirigeants de l'ANC se réunissaient. Jacob Zuma, embourbé dans les scandales, est sous pression pour démissionner. Une partie de son mouvement souhaite qu'il quitte son poste le plus rapidement possible.

