Afrique: Guinée Equatoriale-Nigéria - Propos d'avant match

Rodolfo Bodipo (entraîneur de la Guinée Equatoriale)

« Cette rencontre face au Nigéria est importante pour nous afin de gagner plus d'expérience. C'est important pour nous de jouer face à de grandes équipes. On essayera de gagner bien sûr mais notre principal objectif, c'est d'apprendre. Maintenant qu'on est éliminé, les joueurs vont être sans doute sans pression sur le terrain et peuvent s'exprimer ».

Salisu Yussuf (entraîneur du Nigéria)

« On n'a pas de choix que de battre l'équipe de Guinée Equatoriale. On va faire le maximum pour atteindre cet objectif car on sait qu'au Nigéria, les gens attendent beaucoup de nous. Le succès face à la Libye nous a fait beaucoup de bien sur le plan psychologique.

Les joueurs sont très motivés. Notre adversaire est éliminé dès la seconde journée, cela ne veut pas dire que ce sera une partie facile pour nous. On doit faire très attention à cet adversaire. Nous allons attaquer dès l'entame de la rencontre pour essayer de se mettre à l'abri très rapidement ».