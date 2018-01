Burkina Faso: IIIe Forum national de l'eau et de l'assainissement

« Notre pays est ainsi le pionnier de la sous-région dans la promotion de la GIRE et inspire ses voisins », s'est réjoui M. Sori. Il a poursuivi que c'est au cours des fora nationaux et mondiaux que des organismes tels que l'Autorité du bassin de la Volta (ABV) a été mise en place.

Pour parvenir à ces résultats, M. Sori a indiqué qu'il est prévu des conférences-débats au cours desquelles une cinquantaine de communicateurs traiteront dix sous-thèmes. Une exposition vente de produits du secteur sur le parking de la salle de conférence de Ouaga 2000, un cross populaire, le vendredi 2 février 2018 à partir de 15 heures, suivis de la nuit des Trophées de l'Eau et de l'Assainissement au cours de laquelle 19 trophées seront décernés à des hommes et femmes qui se sont illustrés dans le domaine.

De ce fait, il a relevé qu'outre la définition par les acteurs burkinabè des positions stratégiques du pays à défendre au sein de la communauté internationale, le forum devra déterminer les stratégies et solutions à mettre en œuvre pour faire des progrès quant à l'atteinte des ODD au niveau national et à faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations des deux premières éditions du FNEA.

Ainsi, à écouter le Président du comité d'organisation (PCO) de l'évènement, Alassoun Sori, par ailleurs Secrétaire général du MEA, l'objectif du IIIe FNEA est de susciter le débat et d'engager la réflexion multi-acteurs autour des grands enjeux du secteur de l'eau et de l'assainissement au pays des Hommes intègres, tout en s'insérant dans la thématique majeure discutée au niveau mondial.

Face à la presse le lundi 22 janvier 2018, le comité d'organisation a indiqué qu'il s'agira pour les 500 participants attendus, de réfléchir à la « Gestion partagée et inclusive pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) Eau et Assainissement au Burkina Faso ».

Afin de définir les positions stratégiques à défendre au rendez-vous mondial, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) et ses partenaires prévoient la tenue de la IIIe édition du Forum national de l'eau et de l'assainissement (FNEA) du 1er au 3 février 2018 à Ouagadougou sous le patronage du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.