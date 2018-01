Congo-Kinshasa: Vodacom Ligue 1 - Renaissance bute sur Rangers, Mazembe bat JS Groupe Bazano

Dans la zone centre sud, le TP Mazembe a surclassé, au stade Frédéric-Kibassa de Lubumbashi, la formation de Jeunesse sportive Bazano par deux buts à zéro, dans le cadre de la 15e journée. Ben Malango, buteur au cours de cette partie, a inscrit son onzième but dans cette phase de groupes. Il est du reste le meilleur artilleur des trois zones de développement. Le FC Saint Éloi Lupopo de Lubumbashi, de son côté, a dominé l'US Tshinkunku de Kananga par deux buts à un. L'on note aussi la victoire de Sanga Balende de Mbuji-Mayi sur la formation d'Ecofoot Katumbi de Lubumbashi par deux buts à zéro, et le succès d'Océan Pacifique, un autre club de Mbuji-Mayi, face à Lubumbashi Sport par un but à zéro. Sur ce site, Mazembe est premier avec quatorze points, suivi de Lupopo qui compte treize points. Dans la zone de développement est, le match entre CS Makiso de Kisangani dans la province de Tshopo et l'AS Maniema Union de Kindu (leader dans cette zone de développement), prévu pour le 21 janvier, a été reporté au 22 janvier.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.