Congo-Brazzaville: Accord de Kinkala - Le rapport de la commission ad hoc sur la table du gouvernement

Après avoir réceptionné le rapport de cette commission, le Premier ministre a déclaré : « À ce stade, il me reste à prendre bonne note de ce rapport que je vais lire en tant que gouvernement. Tous les ministres de la République vont s'imprégner de ce document. Ils sauront les éléments qui sont de la responsabilité du gouvernement et nous allons tout faire pour les respecter, les appliquer. Je souhaite voir l'autre partie tenir également parole ».

La commission a également recommandé la restauration de la libre circulation des personnes et des biens en procédant à la suppression systématique des barrières informelles sur toutes les voies de communication traversant le Pool, ainsi que la nécessité de consolider le cessez-le-feu et l'arrêt des hostilités en vue de rétablir l'autorité de l'Etat dans la région.

Au nombre des propositions formulées par la commission figurent la prise par le gouvernement des mesures permettant au révérend pasteur Ntoumi de recouvrer tous ses droits et libertés ; l'engagement de ce dernier à garantir le respect et l'application stricts de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le Pool.

« Depuis quelques jours, la commission s'est réunie et a travaillé quatre jours durant pour réfléchir sur cette problématique du Pool et proposer au gouvernement quelques recommandations afin que la paix soit de mise dans le Pool. Les membres de la commission ont signé le rapport de leurs travaux que j'ai le devoir de vous remettre, monsieur le Premier ministre », a indiqué le ministre Mboulou.

Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, a remis le 22 janvier au Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba, le document de la commission ad hoc paritaire de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le Pool.

