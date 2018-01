Ile Maurice: Après sept mois en détention - Maheswaree Shibchurn libérée, un couvre-feu lui est imposé

Elle est en détention depuis le 21 juin dernier. Et ce n'est que ce lundi 22 janvier que Maheswaree Shibchurn, l'épouse de Vishal Shibchurn, a recouvré la liberté. La magistrate siégeant à la Bail and Remand Court a agréé sa motion de remise en liberté.

Maheswaree Shibchurn, qui est accusée provisoirement de larceny with violence, possession of cannabis for purpose of distribution et unlawful possesion of firearm, doit fournir trois cautions de Rs 10 000, Rs 8 000 et Rs 15 000. La mère de famille doit également signer trois reconnaissances de dettes de Rs 75 000, Rs 15 000 et Rs 50 000.

La magistrate de la Bail and Remand Court a estimé que la suspecte peut être libérée, malgré les appréhensions de la police. Les enquêteurs appréhendent, en effet, qu'elle puisse s'enfuir. «Elle a été en détention pendant sept mois et la Cour peut lui accorder la liberté provisoire», note la magistrate.

Toutefois, un couvre-feu a été imposé à Maheswaree Shibchurn. Elle ne pourra quitter son domicile entre 21 heures et 6 heures du matin.