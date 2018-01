Burkina Faso: 10 km de Ouagadougou - Yacouba Cissé s'illustre

Les vainqueurs hommes et dames ont reçu chacun une enveloppe financière de 150.000F, un trophée, une médaille d'or et des gadgets. Tout comme la première édition, les organisateurs ont mis également en compétition, les jeunes scolaires sur une distance de 6km. 80 élèves de 18 établissements ont pris part à ce niveau.

Cette deuxième édition de 10km de Ouagadougou, a convié 395 participants hommes et femmes. La course a été enlevée en 36 minutes 46 secondes par Yacouba Cissé, étudiant à l'Institut des Sciences du Sport et du Développement humain, le deuxième à l'arrivée de la première édition.

Les athlètes burkinabè peuvent inscrire les 10km de Ouagadougou dans leur calendrier de compétition. Après la réussite et l'engouement qu'a connu cette course en 2017, le centre Bushudo Ryu du feu colonel Jean Simporé, a décidé de pérenniser cet évènement. Ainsi, le président de ce centre de karaté, Evariste Bagré, a permis les athlètes de se rivaliser à travers la deuxième édition le 14 janvier 2018.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.