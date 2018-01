Burkina Faso: Prix spécial du SIERO

Le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables de Ouagadougou (SIERO) a reconnu les Editions Sidwaya comme « Media vert », à travers le concours dénommé « Prix SIERO pour le développement durable ». Les responsables de la structure ont décerné le prix spécial au directeur général du Journal, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, le lundi 22 janvier 2018 à Ouagadougou.

Deux grands prix et huit prix spéciaux du concours « Prix SIERO pour le développement durable» ont été lancés lors de la VIe édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables de Ouagadougou (SIERO) tenue en 2017.

Et c'est le journal Sidwaya qui a été le seul organe de presse parmi les médias écrits, radios, télévisions et en ligne, à avoir obtenu le prix «Média vert » dans la catégorie prix spécial. Ce prix composé d'un trophée et d'une attestation a été remis à son directeur général Rabankhi Abou-Bâkr Zida, le lundi 22 janvier 2018 à Ouagadougou.

Le coordonnateur du SIERO, Cheick Omar Konossokoro Yéyé, a indiqué que les prix SIERO font la promotion du développement durable.

Ce qui a valu aux Editions Sidwaya ce prix spécial « Média vert », à son avis, est l'existence d'une rubrique «Environnement et développement » dans le Journal, la profondeur des thématiques traitées, l'accompagnement dont le SIERO a toujours bénéficié de l'organe de presse. Au-delà, toutes les questions environnementales et énergétiques traitées par Sidwaya.

« A travers l'existence d'un desk ‘'Environnement", nous voulons encourager la spécialisation des journalistes sur les questions environnementales et énergétiques », a confié M. Yéyé.

Pour le directeur général de l'organe, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, parler de l'environnement, c'est parler de l'avenir et ce prix est une surprise agréable pour la « Maison commune », dont son credo est selon lui, toujours accompagner ceux qui veulent travailler utile.

« Nous exprimons toute notre reconnaissance envers SIERO à travers ce prix et nous marquons toute la disponibilité du journal Sidwaya à vous accompagner dans la préservation de l'environnement », a rassuré M. Zida. Le prix SIERO pour le développement durable est une première édition et le journal Sidwaya est le premier média, selon le coordonnateur Yéyé, à recevoir le prix spécial.

« Le concours sera ouvert dans les années à venir, aux journalistes à titre individuel », a soutenu le coordonnateur M. Yéyé.

Il est prévu très prochainement, une soirée-gala pour décerner tous les prix aux lauréats et il a souhaité encore l'accompagnement du journal Sidwaya pour plus de visibilité de ses actions dans son desk « Environnement et développement ».