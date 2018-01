Congo-Brazzaville: Santé - Le ministre Oly Ilunga boucle sa mission dans la province de l'Équateur

Après avoir palpé du doigt les réalités sur le terrain et discuter avec les différents partenaires techniques et financiers ainsi que les différents acteurs du secteur, le ministre de la Santé publique a fait quelques recommandations en vue de l'amélioration de la qualité des soins administrés et l'accès de la population à ces soins.

Le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga, vient d'effectuer un séjour de travail de quatre jours à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, du 17 au 20 janvier. Une mission qui lui a permis de discuter avec tous les responsables du Projet de développement du secteur de santé (PDSS) ainsi qu'avec d'autres partenaires techniques et financiers dont Sanru, Gavi et l'Unicef. Le ministre Oly Ilunga a profité également de ce déplacement pour faire le suivi de certains projets en cours dans cette province. « La santé constitue un secteur sensible, d'où il faudrait de contacts permanents afin de résoudre certains problèmes inhérents à ce dernier », a expliqué le ministre, à sa descente d'avion à Mbandaka.

Cette visite de travail soutenue par la Banque mondiale, dans le cadre du PDSS, a visé le renforcement de la qualité des soins administrés à la population et l'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé de tous. L'autre volet de cette mission a été de discuter de tous les problèmes liés au secteur de la santé publique dans la province de l'Équateur.

Pour le coordonnateur de la direction des Études et planification du ministère de la Santé publique, Alain Mboko Iyeti, le ministre est rentré très satisfait, en constatant l'effectivité du travail sur le terrain, malgré les conditions difficiles. Cette mission, a-t-il fait observer, a aussi permis d'identifier des défis à relever, notamment en matière d'infrastructures et équipements, de déploiement et de motivation des ressources humaines ainsi que de la distribution des médicaments de qualité.

Améliorer la qualité des soins

Face aux réalités constatées sur le terrain, le ministre Oly Ilunga a formulé certaines recommandations. Il a notamment appelé les acteurs à redoubler d'ardeur dans le travail pour l'amélioration de la qualité des soins, à la vigueur dans la mise en œuvre des interventions, à assurer le monitorage continu, à poursuivre les performances, etc.

De son côté, le ministre provincial chargé de la Santé, le Dr Jean-Clément Bompemo Nkema, a noté que la visite du ministre Oly Ilunga à Mbandaka a permis de faire un état des lieux du secteur en vue de chercher des solutions aux différents problèmes et de relever les défis pour répondre aux besoins de la population dans le cadre de la santé. Notant que le secteur de la santé est passé de financement classique au financement fondé sur la performance, le Jean-Clément Bompemo Nkema a appelé les médecins œuvrant dans la province de l'Équateur à revenir à l'éthique et à la déontologie professionnelle pour mieux faire leur travail.