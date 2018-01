Congo-Brazzaville: Musique - Le groupe Conquering Lions se produira à Mpaka

L'orchestre de reggae livrera, le 27 janvier, un concert live à l'espace culturel Le Continental, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo.

Le concert 100 % reggae lance l'année de Conquéring Lions qui s'illustre depuis quelque temps dans ce genre musical à Pointe-Noire par des prestations de qualité. En effet, en mai dernier dans le premier arrondissement Lumumba, le groupe avait émerveillé le public par son savoir-faire et son professionnalisme. Le voir sur scène est un régal pour le public d'écouter les sons de ses musiciens qui font à chaque sortie la promotion du reggae né dans les années 1960, en Jamaïque.

Inauguré en décembre dernier, l'espace culturel Le Continental est un lieu d'expression artistique et culturel pour les artistes confirmés ou non. Il est pourvu de toutes les commodités d'un espace moderne et professionnel. Avec ses trois cent cinquante places, sa scène pouvant accueillir plus de douze artistes, son matériel électro-acoustique de pointe, cet espace est dédiée aux promoteurs de projets de développement culturel dans l'art scénique (musique, théâtre, danse, conte, cinéma, poésie, peinture). C'est aussi un sanctuaire de loisirs et de détente pour les activités récréatives et de réjouissances.