Congo-Brazzaville: Pointe-Noire/Kouilou - La police déterminée à relever les défis sécuritaires

L'engagement a été pris par le directeur départemental de la police dans les deux départements, le colonel Serge Pépin Itoua Poto, à l'occasion de la cérémonie de repas de corps qui s'est déroulée le 20 janvier, au Mess Mixte de Garnison de la ville océane.

L'activité a débuté par l'observation d'une minute de silence par l'ensemble des participants, en mémoire des policiers et d'autres éléments de la Force publique décédés en 2017. S'adressant aux policiers du Kouilou et de Pointe-Noire, le colonel Serge Pépin Itoua Poto a expliqué que l'année 2018 qui s'ouvre s'écrit en tenant compte d'enseignements et des leçons tirés du passé.

« Les défis sécuritaires sont omniprésents et la police va continuer en 2018 à les relever au Kouilou et à Pointe-Noire. J'insiste, comme à l'accoutumée, à plus de rigueur, de professionnalisme, de vigilance et de savoir-faire dans l'exécution des missions de police dans un esprit patriotique et républicain. Il importe de vous rappeler ici que pendant son adresse à l'occasion du traditionnel réveillon d'armes du 31 décembre dernier, le président de la République a instruit l'ensemble de la Force publique à contribuer, de manière permanente, à la construction de la paix en tout lieu et en toute circonstance. Cette directive interpelle la police », a-t-il déclaré.

Le colonel Serge Pépin Itoua Poto a aussi fait le point sur les activités sécuritaires menées l'année dernière, à travers les opérations Araignée 2 et Uppercut 2017, notamment la lutte contre les violences en milieu scolaire, le trafic des stupéfiants, l'immigration clandestine, les nouvelles formes de délinquance ainsi que la sécurisation des scrutins législatifs et sénatoriaux,

« Les missions traditionnelles de la police fond²ées sur la prévention et la répression ont été exécutées avec engagement : le taux de criminalité a reculé au Kouilou et Pointe-Noire, le nombre d'accidents de circulation routière a considérablement baissé, la lutte contre les nuisances sonores et autres se poursuivront normalement. Ainsi j'invite l'ensemble des policiers évoluant dans ces départements de se départir des comportements déviants, susceptibles de mettre à mal l'éthique de la corporation policière... », a-t-il conclu.