Congo-Brazzaville: Département du Pool - Nicéphore Fylla Saint-Eudes s'implique dans le retour de la paix

Sur le point relatif à la garantie de la sérénité, de l'application de l'accord et du parachèvement du processus de paix, les membres de la commission ont réaffirmé que les activités relatives à l'information et à la sensibilisation de la population au bien-fondé de cet accord sont absolument indispensables pour permettre au gouvernement d'exécuter cette tâche.

À propos de la démobilisation, l'insertion et la réinsertion des ex-combattants, il a été souhaité que les actions y relatives devraient se matérialiser par la création des centres locaux de démobilisation où les ex-combattants seraient identifiés et enregistrés.

Pour ce qui est de la normalisation de la vie dans le Pool, il est nécessaire de consolider le cessez-le-feu et l'arrêt des hostilités en vue de rétablir l'autorité de l'Etat par la réinstallation des autorités administratives, judiciaires et le redéploiement de la Force publique là où cela est nécessaire.

Il s'agit : du ramassage des armes ; de la normalisation de la vie dans le Pool ; de la démobilisation, l'insertion et la réinsertion des ex-combattants ; la garantie de la sérénité; de l'application de l'accord et du parachèvement du processus de paix.

C'est au district de Kindamba que Nicéphore Fylla Saint-Eudes s'est entretenu avec les chefs de village et de quartier ainsi que des ex-combattants sur l'importance de la paix dans le développement d'une région et la nécessité de vivre ensemble pour les filles et fils d'un même pays.

Le site a déjà accueilli plus d'une centaine d'ex-miliciens venus en quatre vagues, à bord d'un hélicoptère militaire affrété pour la circonstance. Nicéphore Fylla Saint-Eudes qui a reçu ces ex-ninjas au chef-lieu du département du Pool les a félicités pour avoir répondu à l'appel de la sortie des forêts lancé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 3 octobre 2017, au Palais du peuple de Brazzaville, lorsqu'il recevait les sages et notables de ce département.

