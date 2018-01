Congo-Brazzaville: Culture et ARTs - Dieudonné Moyongo exhorte le personnel au travail

En séjour de travail dans la ville océane, le ministre de la Culture et des arts a attiré l'attention, le 19 janvier, des agents de son département au cours d'une rencontre qui a eu lieu à la la Chambre de commerce.

La première visite de travail du ministre dans la ville océane, depuis sa nomination à la tête du département de la Culture et des arts, lui a permis de parler des comportements déviants qui caractérisent ces derniers temps les agents sous sa tutelle, notamment l'absentéisme, l'incompétence et le manque de responsabilité.

Pour Dieudonné Moyongo, la situation difficile que traverse le pays ne devrait pas expliquer de tels comportements. Aussi les a-t-il appelés à être présents à leur poste de travail aux heures requises et à faire preuve de responsabilité pour que leur ministère ne soit pas le dernier. « Si bâtir le pays, c'est le conduire vers l'émergence, nous devons bannir un certain nombre de comportements et les antivaleurs. Moi, je donnerai l'exemple», a-t-il dit, les avertissant des sanctions.

Faisant état de l'absence, dans les départements du pays, des bibliothécaires, archivistes, muséologues ainsi que de spécialistes du patrimoine formés, Dieudonné Moyongo a estimé que la formation des agents de son ministère s'impose pour relever les défis culturels. Il les a encouragés à faire des concours et à se former pour plus de compétence.

Évoquant le déficit en personnel constaté au niveau de son département, le ministre a promis de « se battre pour que les décisionnaires soient intégrés à la Fonction publique». Par ailleurs, il a informé de l'élaboration des textes pour combler le vide juridique, notamment ceux destinés à faire appliquer la loi d'orientation culturelle promulguée depuis 2010.

Au cours des échanges, le problème de la rétention d'informations au niveau du ministère, en ce qui concerne les offres de bourse, par exemple, a été soulevé. Mais, pour le ministre, le problème ne se trouve pas au niveau de son département mais plutôt au ministère des Affaires étrangères qui les reçoit et les transmet aux ministères concernés. Des efforts seront fournis de sorte que l'information concernant les agents du département de la Culture et des arts leur parvienne à temps, a-t-il promis.

Notons que bien avant cette rencontre, Dieudonné Moyongo a eu des échanges avec Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kouilou. Puis, il a effectué une visite au port d'embarquement des esclaves à la baie de Loango pour se rendre compte de l'état du site qui devrait être réhabilité et transformé en une destination touristique.

Le ministre a clôturé sa ronde dans le Kouilou par une visite à Moe Makosso IV, roi de Loango.