Afrique: Chan 2018 - Trois places à prendre pour les quarts de finale

Les derniers qualifiés pour le second tour de la compétition seront connus demain, après les matchs du groupe D.

Cinq des huit équipes attendues en quarts de finale de la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations sont connues.

Le Maroc, le Soudan (groupe A), la Zambie, la Namibie (groupe B) et le Congo (groupe D) n'ont pas attendu les derniers matchs de poule pour obtenir leur ticket pour le second tour. Il ne reste plus que trois places que se disputeront cinq équipes.

Dans le groupe C, trois équipes ont des chances d'accéder au deuxième tour. Si le Nigeria (4pts+1) et le Rwanda (4pts+1) sont en pole position, la Libye (3pts +2) n'a pas encore dit son dernier mot.

Les Chevaliers de la Méditerranée ont, pour ce faire, besoin d'une victoire ce soir face au Rwanda. Un match qui s'annonce difficile pour les Libyens qui auront affaire à des Rwandais invaincus en deux matches et qui n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier.

La tâche semble moins difficile pour le Nigeria. Les joueurs du coach Salisu Yusuf seront aux prises à la Guinée équatoriale qui n'a plus d'espoir de qualification. Dans le groupe D, il ne reste qu'une place qualificative à pourvoir.

Le Congo déjà qualifié à l'issue de la 2e journée, après sa victoire contre le Burkina Faso, jouera désormais pour la première place du groupe contre l'Angola.

Un adversaire qui, lui, par contre a besoin d'un point pour s'assurer la deuxième place qualificative. Une place convoitée par le Burkina Faso.

Les Etalons locaux ne sont mathématiquement pas éliminés de la compétition. Roméo Boni et ses coéquipiers n'ont cependant pas leur destin en mains.

Même s'ils l'emportent face au Cameroun, l'entraîneur Drissa Traoré dit Saboteur et ses joueurs devront attendre le résultat du match Congo-Angola pour connaître leur sort.

S'imposer largement contre le Cameroun et espérer une défaite de l'Angola face au Congo serait le scénario idéal pour les Burkinabè. Du suspense donc en perspective dans les groupes C et D à la faveur de la dernière journée du premier tour du Chan 2018.