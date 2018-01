Liberia: Avec l'investiture du Président Weah, l'ONU salue la réussite de l'alternance politique au Libéria

À partir du 31 mars, la MINUL sera remplacée par une équipe pays des Nations Unies au Libéria qui accompagnera le pays dans ses projets de consolidation de la paix et de développement. « Je peux assurer que l'ONU restera engagée et que le peuple libérien ira de l'avant », a déclaré M. Chambas.

« C'est un jour très heureux pour l'ONU, d'assister à cette réussite du Libéria avec les efforts de la communauté internationale au cours des 14 dernières années », a déclaré Farid Zarif, le chef de la MINUL. « C'est le point culminant de tous les efforts déployés pour renforcer les capacités des Libériens et renforcer leur expérience démocratique, afin qu'ils puissent tous se réunir et célébrer ce succès en tant que nation ».

Protection des civils, réforme de l'Etat de droit et des institutions judiciaires, sensibilisation aux droits de l'homme, promotion d'une paix durable via une radio d'information publique : après près de 15 ans d'existence, la MINUL aura achevé avec succès son mandat.

« La mission de maintien de la paix des Nations Unies a assuré une paix ininterrompue à l'intérieur de nos frontières pendant plus d'une décennie », a rappelé le Président Weah devant les plus de 35.000 personnes réunies dans le stade.

Dans son premier discours comme chef d'Etat, M. Weah a remercié la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) pour ses efforts destinés à rétablir la paix et de la sécurité dans un pays qui a connu deux guerres civiles en l'espace de 14 ans entre 1989 et 2003.

Dirigeant la délégation de l'ONU présente lors de l'investiture, le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohammed Ibn Chambas, a félicité le peuple libérien pour « l'élection crédible et pacifique qui pour la première fois a vu un gouvernement civil élu prendre la relève d'un autre gouvernement civil ».

Copyright © 2018 UN News Service.

