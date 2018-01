Maroc: Une vingtaine de blessés dans le renversement d'un véhicule dans la province d'Essaouira

Les derniers qualifiés pour le second tour de la compétition seront connus demain, après les matchs… Plus »

Quatre autres blessés ont bénéficié d'une prise en charge hospitalière, et placés en observation, et devraient normalement quitter l'hôpital lundi après évaluation de leur état de santé, a ajouté M. Sniter, faisant savoir qu'un autre blessé grave a été évacué vers le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI à Marrakech. Et de conclure que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour une prise en charge médicale des blessés, dans de meilleures conditions.

Quelque 17 blessés suite à cet accident survenu au niveau de Douar Laârab à la commune d'Essaouira, ont quitté dimanche l'hôpital, après avoir reçu les soins nécessaires, indique-t-on de source hospitalière. "Sur les 22 personnes blessées à différents degrés dans cet accident, 17 ont déjà quitté l'hôpital Sidi Mohammed Ben Abdellah de la ville après avoir reçu les soins nécessaires, et bénéficié d'un bilan et d'un diagnostic médicaux minutieux", a confié à la MAP le délégué provincial de la santé, Khalid Sniter.

