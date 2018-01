Afrique: Total CHAN 2018 - Zambie et Namibie pour la suprématie du groupe B

Comme le groupe A dimanche avec le Maroc et le Soudan, l'enjeu de cette troisième journée dans la groupe B subsiste entre la Zambie et la Namibie. Les deux pays déjà qualifiés joueront pour la première place et surtout éviter le pays hôte.

Les Chipolopolo sont favoris pour terminer en tête de groupe avec une meilleure différence de buts. Et le sélectionneur Weston Nyirenda a déjà annoncé qu'il voulait finir la première phase avec le maximum de points. En face, les Brave Warriors ont surpris leur monde jusque-là et n'attendent plus que les quarts.

En rencontre disputée simultanément dans ce groupe, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire tenteront de finir sur une bonne note après deux défaites consécutives.