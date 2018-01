Les spécialistes ont relevé l'accès limité des patients aux nouveaux traitements qui sont plus coûteux. Cette situation, dénoncent-ils, explique l'extension des complications. Ils ont donc souligné la nécessité d'élaborer des protocoles de prise en charge adaptés aux dernières connaissances scientifiques et à l'accessibilité des médicaments.

L'activité physique occupe une place primordiale dans la prévention et le traitement comme l'ont déjà montré de grandes études », a affirmé Pr Said Norou Diop, président scientifique de ces journées. Et l'Insp qui a développé une expertise dans ce domaine est venue montrer les innovations en matière de prise en charge.

"Le diabète sous plusieurs facettes". C'est autour de ce thème que s'est tenue, les 18 et 19 janvier à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs Marcory), la deuxième édition des Journées nationales de diabétologie Adrien Lokrou (Jndal).

