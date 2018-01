Afrique: Handball - Le Gabon s'incline lourdement face à la Tunisie (15 - 27)

La FAO et le Ministère de l'Agriculture forment les femmes et les jeunes de la Remboué sur les techniques… Plus »

Le retour des vestiaires a été un moment sans partage pour des félins blancs, certes le score s'alourdissait ,les organisateurs défendaient leur honneur. Mais à dire vrai, la chute des panthères, il fallait s'y attendre car beaucoup de qualités techniques manquent et plusieurs insuffisances quant à gérer un match. Cette défaite pour l'instant n'a d'influence en rien. La qualification au second tour peut déjà se jouer

Elles ont essayé mais l'adversaire était plus fort et mieux expérimenté. Plus le Gabon élevait son système de jeu plus la Tunisie y mettait du volume, et les panthères handball seniors hommes se sont fait étouffer tel un anaconda en pleine prise. C'est par une très belle entame de match que le Gabon a fait naître des espérances au sein de son public en tenant en échec les Tunisiens jusqu'à la 18è de la première période dont le score était de (4-5).

