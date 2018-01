Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Agitel-Formation fête l'accréditation de ses 16 diplômes par le Cames

Aujourd'hui, c'est plus de 3000 diplômés de 19 nationalités dont plus de 80% en emploi, avec un effectif de 250 enseignants.

Et d'ajouter: « ces festivités visent à consolider les acquis et les nombreux lauriers glanés par Agitel-Formation ». A l'en croire, cette célébration va s'étendre sur toute l'année 2018.

Il s'agit d'une part, de procéder au lancement des festivités du 25e anniversaire de l'institution de formation et d'autre part la célébration de l'accréditation à 100% de ses diplômes par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames), lors de son 32e colloque du PRED à Lomé du 29 au 1er décembre 2017.

L'Université privée Agitel-Formation a connu une ambiance de gaité et de réjouissance, le 20 janvier 2018. Direction générale, corps enseignant, étudiants, parents d'élèves et invités se sont donnés rendez-vous pour célébrer deux événements.

