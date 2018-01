Madagascar: Houcine Arfa, l'homme qui fait trembler le régime

« C'est le commissaire de la brigade criminelle [Ostrom Whens] qui est témoin de cela et c'est pourquoi j'ai dit que je ne pouvais pas faire ça, que je n'avais pas besoin de ce qu'il me proposait », a-t-elle déclaré.

« Houcine Arfa a été condamné, à trois reprises, en France, en 2001 pour vol à main armée, coups et blessures et kidnapping », déclare le directeur de la police judiciaire, Alain Bruno Andrianirina, devant la presse, le jeudi 18 janvier.

« C'est la procureure qui proposait ses tarifs. Elle n'est pas venue me voir et je ne l'ai pas vue. C'est Ostrom [Ostrom Whens, chef de la Brigade criminelle] qui m'a dit "Si tu veux sortir, ça vaut tant mais je vais négocier avec elle".

Poursuivi pour détention d'arme et de munitions, association de malfaiteurs, tentative de kidnapping et usurpation de fonction à la suite d'un différend financier avec un ancien ami, il est mis en détention provisoire à la prison de haute sécurité de Tsiafahy.

A Madagascar, il est toujours l'homme le plus recherché. « Individu armé et dangereux. En cas de découverte, procéder à l'arrestation », peut-on lire sur son avis de recherche, encore diffusé dans les médias le 2 janvier. Larguées, les forces de l'ordre apprennent sa fuite vers la France par les journalistes.

Un taxi et deux surveillants pénitentiaires non armés. Pour un détenu considéré comme dangereux par les autorités malgaches, le dispositif semble léger.

