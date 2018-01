Cote d'Ivoire: Déchets toxiques - Détournement de 4,658 milliards de FCFA

En août 2009, un accord à l'amiable a abouti entre Trafigura et le cabinet Leigh Day & Co à un montant de 22,5 milliards de FCFA pour indemniser l'ensemble plaignants.

Rappelons que dans la nuit du 19 au 20 août 2006, un navire dénommé le Probo-Koala affrété par la société Trafigura a déversé 500 tonnes de déchets toxiques à Abidjan et ses banlieues. « Suite à cela, nous avons constitué courant novembre 2006, le cabinet d'avocats Anglais dénommé Leigh Day &Co pour poursuivre la société Trafigura devant la justice de Grande-Bretagne », explique M. Hanon.

A cette occasion, Charles Koffi Hanon a tenu à saluer et à remercier le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara pour son impartialité dans cette affaire. Toute chose qui, affirme le président du Renadvidet-Ci, a fait évoluer ce dossier. Ce, en dépit de la protection apportée par certains Magistrats et politiciens véreux à nos adversaires.

En attendant le verdict, le Bureau exécutif du Renadvidet-Ci a invité au cours d'une réunion à, Abidjan-Adjamé, les victimes concernées à observer, à partir du 22 janvier, un jeûne de prière de 72 heures. Et cela, en vue de demander à Dieu de protéger et d'inspirer les juges à charge de statuer sur notre affaire.

