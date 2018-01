Burkina Faso: Soutien aux économies locales - Le Japon fait un don de plus d'un milliard de Fcfa au Burkina Faso

Dans le cadre de l'opérationnalisation du programme d'appui au développement des économies locales (Padel), la Coopération japonaise a fait ce lundi 22 janvier 2018, un don de matériels roulant et des infrastructures socio-sanitaires d'une valeur de plus d'un milliard de Fcfa, au Bukina Faso.

Selon aOuaga.com qui donne l'information, ce don est composé de 23 véhicules dont 21 de type 4×4 et 2 de type Avensis, 3 ambulances et de 13 motocyclettes pour ce qui est du matériel roulant. Quant aux infrastructures, il s'agit de 6 parcs à vaccination dans la région du Sahel, d'une nouvelle gare routière, l'extension du Centre médical urbain et 2 Csps pour la commune de Dori.

Pour l'ambassadeur du Japon, Tamotsu Ikezaki, son pays « entend contribuer à l'atteinte des objectifs du Plan national de développement économique et social (Pndes) », a-t-il justifié. Poursuivant, le diplomate nippon a déclaré qu'avec « ce matériel, nous estimons que les différents acteurs de la mise en œuvre du programme ont maintenant les moyens logistiques permettant le suivi et l'évaluation des activités sur le terrain ».

La ministre burkinabè de l'Economie, des finances et du développement, Rosine Coulibaly a remercié le donateur pour ce geste qui plus est donnera un coup de pousse à l'action du gouvernement. A l'en croire, cette action « marque d'une pierre blanche la vie du programme, car lui donnant des moyens de prendre son envol pour aller vers les populations et les aider à relever les défis du développement ».