Cote d'Ivoire: Attécoubé - La médiathèque Henriette Dagri Diabaté livrée

« Je suis née dans ce quartier où vit encore mes parents. J'ai eu la chance de poursuivre mes études en France et j'ai voulu partager ce que j'ai reçu. C'est toute l'histoire de cette médiathèque », a expliqué Fatim Camara, présidente de l'Ong "Fantati". Selon elle, cette médiathèque se veut un centre de culture, d'apprentissage du numérique et de l'alphabétisation.

« Je voudrais féliciter ces jeunes gens qui savent rendre à leur pays ce que ce pays leur a donné ». Avant d'ajouter que l'accès à la connaissance garantit le développement et la culture est le meilleur remède contre la fracture sociale. « L'école, l'apprentissage de la langue et l'écriture sont les seuls gages de réussite et d'ascension sociale », a-t-elle indiqué.

La Médiathèque Henriette Dagri Diabaté (du nom de la Grande Chancelière de la République de Côte d'Ivoire) réalisée par l'Ong "Fantati", en partenariat avec la Fondation Orange Côte d'Ivoire et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a été inaugurée, le 18 janvier, à Attécoubé (un quartier populaire d'Abidjan).

