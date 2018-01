Liberia: Weah investi - Un nouveau match pour le pays

Pour mériter la confiance du peuple, Mister George se gardera de toute complaisance et favoritisme dans le choix des hommes qui l'aideront à mettre en œuvre son projet de société au profit d'un Libéria stable, réconcilié et prospère. En attendant de voir l'ancienne gloire du ballon rond à l'œuvre sur le terrain du développement partagé, l'on ne peut que lui souhaiter bonne chance.

Une chose est de connaître les priorités et les fortes attentes des Libériens, une autre est de savoir s'entourer d'une équipe compétente et intègre qui aura en ligne de mire l'intérêt général, à savoir le développement économique et social du Libéria au profit de tous.

La seule bonne volonté suffit-elle pour faire face à ce vaste chantier qui attend le nouveau président du Libéria ? Assurément pas ! Pour y arriver, il faudra s'entourer de personnes de vertus et de compétences pour transformer son pays et changer le quotidien des populations libériennes.

Cette investiture est à la fois symbolique et pleine de défis pour Mister George. Symbolique dans la mesure où c'est la première fois dans l'histoire politique du Libéria que l'on assiste à une passation pacifique de pouvoir dans un pays qui a été miné par une guerre civile de plus d'une décennie. Pour ce qui est des défis, ils sont nombreux au regard de l'espoir qu'a suscité son élection au sein de la jeunesse libérienne.

