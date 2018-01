Liberia: Le président Weah tend la main aux investisseurs

Reste à voir comment le nouveau président pourra augmenter les salaires des infirmières, médecins et enseignants si les finances publiques libériennes restent en priorité tributaires d'aléatoires rentes minières et forestières.

Le Liberia est, malgré tout, resté l'un des pays les plus mal en point au monde, si on se fie à l'indice de développement humain des Nations unies. Le président Weah a expliqué lundi qu'il ferait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Il a insinué que les fonctionnaires seraient augmentés parce qu'ils méritent, dit-il, un salaire décent.

Ça ne sera peut-être pas si simple. Au cours des dernières années, la majorité de la population a peu bénéficié de la croissance économique, qui est pourtant réelle puisque le PIB progressait de 7,5%, bon an, mal an, avant l'épidémie d'Ebola.

