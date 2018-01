Burkina Faso: Développement des économies locales

La ministre en charge de l'économie a traduit la reconnaissance du peuple burkinabè à l'endroit de celui japonais et témoigné la gratitude du gouvernement burkinabè à l'endroit de ses partenaires techniques et financiers.

Selon l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Tamotsu Ikezaki, ce soutien au PADEL a été entériné par un accord du gouvernement nippon le 19 mai 2017 dans le cadre de l'utilisation du fonds de contrepartie «KR-2013». «Le Japon considère que le développement doit être inclusif et résilient pour être durable. Pour ce faire, on a besoin de la participation de toutes les couches sociales», a-t-il indiqué.

Ce don, y compris la réalisation de six parcs à vaccination dans la région du Sahel, la construction de la nouvelle gare routière de la commune de Dori et la construction de deux Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), s'élève à 1 milliard 300 millions de F CFA.

Ce sont 23 véhicules, 13 motos au profit des unités de gestion des composantes, des antennes régionales et l'unité de coordination nationale et trois ambulances à la direction régionale de la santé du Sahel.

