Cote d'Ivoire: Divo - Les jeunes exhortés à contribuer au développement du Lôh-Djiboua

Intervenant sur le thème, «Vivre ensemble au plan culturel et économique», le notaire-conseil, Me Paul-Arnaud Zéhouri Bertin, s'est réjoui du fait que le Lôh-Djiboua soit une région multiculturelle. Pour lui donc, il y a nécessité de faire en sorte qu'il y ait un dialogue interethnique profitable à la région.

«La jeunesse, c'est l'âge où tu peux concevoir tes rêves et les réaliser. La jeunesse est une opportunité, et si tu ne sais pas saisir cette opportunité, un jour, tu le regretteras.

Les états généraux de la jeunesse de la région du Lôh-Djiboua se sont tenus, les 19 et 20 janvier derniers, à Divo. A l'initiative de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité-Côte d'Ivoire (Odap-Ci) et son président, le notaire-conseil, Me Paul-Arnaud Zéhouri Bertin.

