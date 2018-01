Somalie: Tensions meurtrières entre le Puntland et le Somaliland

Ces derniers jours, la rhétorique est virulente. Le président du Puntland a promis que son voisin paierait pour la prise de Tukarak. Abdiweli Gaas a même accusé Hargeisa de soutenir les groupes terroristes Etat islamique et Shebabs. « Il est impopulaire et affaibli. Il cherche peut-être à détourner l'attention », analyse un chercheur.

Même si les violences frontalières entre milices sont régulières, les combats directs entre armées sont beaucoup plus rares. Ceux du 8 janvier sont survenus juste après la présidentielle au Somaliland. Le Puntland avait alors menacé d'utiliser la force si le scrutin était organisé dans les régions contestées de Sool et Sanaag.

Après avoir accusé son voisin de provocation, le Somaliland a pris le contrôle de la localité de Tukarak. « On est dans un no man's land, dominé par des clans partagés entre les deux pays. C'est un conflit non résolu depuis plus de 25 ans », indique un connaisseur de la région.

« Somaliland et Puntland sont nerveux. Il y a des mouvements de troupes et une étincelle pourrait entraîner une escalade », explique une bonne source.

