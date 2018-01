Cote d'Ivoire: Clément Sossa (président Afbc) - "Il n'y a plus de problème à la Fib"

Ils ont déposé les armes à travers des documents signés. J'ai reçu l'ensemble des clubs et la fédération. Nous avons pu assainir le climat délétère. Nous nous sommes compris, il n'y a plus de problème au sein de la fédération. Le seul président élu et reconnu par l'Afbc est le général Gaoussou.

La confédération que je dirige a été effectivement saisie par la dissidence pour faire part de ses griefs contre la Fédération ivoirienne de boxe. Après mes investigations, je me suis rendu compte qu'il y en a qui se sont illustrés négativement, juste pour saboter les actions du général Gaoussou. J'ai reçu ce groupe et je les ai ramenés à l'ordre.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.