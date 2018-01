Cote d'Ivoire: Duékoué - Lutte contre la fraude sur l'état civil et la déperdition des recettes

Pour lui, ce logiciel permettra d'améliorer les transactions de toutes les structures qui collectent et gèrent les recettes fiscales de la mairie. Pour conclure, Doumbia Tidiane a expliqué que ce logiciel vise en un mot, à simplifier les démarches administratives des usagers et à limiter la fraude documentaire.

« Nous sommes particulièrement fiers d'accompagner la ville de Duékoué qui est depuis 2015 précurseur en matière de digitalisation de ses services. En effet, notre solution digitale permet d'améliorer et de simplifier l'expérience des citoyens vis-à-vis de leurs démarches administratives et de faciliter les missions des agents municipaux concernés. Le maire peut connaître aujourd'hui en temps réel les recettes journalières de la commune. Tous les extraits d'actes portent désormais un QR code pour éviter la fraude », a déclaré Doumbia Tidiane, président directeur général de Roxsystems Technologies.

Pour le maire Tahi Glahou Jean, la mise en place de la solution Roxsystems Technologies s'inscrit dans une démarche plus globale de digitalisation des services apportés aux citoyens. « Le logiciel installé par notre partenaire permet de simplifier la procédure de demande d'extrait d'actes, d'en accélérer la délivrance et de rapprocher de ce fait la mairie de ses administrés. Désormais nos frères de la diaspora pourront effectuer des demandes d'extrait d'acte en ligne », a indiqué Tahi Glahou Jean. Avant de préciser: « La digitalisation de notre commune contribuera à renforcer nos recettes, à mieux contrôler et assainir nos services financiers, à lutter contre la fraude, à punir les faussaires et autres fossoyeurs... »

