Une messe d'Action de grâce mettant fin aux travaux de la 108ème Assemblée plénière de la Conférence des Évêques catholiques de Côte d'Ivoire (CECCI) a été dite dimanche 21 janvier 2018, à la Cathédrale Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de Bouaké.

Elle a eu lieu en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Jean Claude Kouassi et des Cardinaux, Jean Pierre Koutouan, Ahounan Siméon Djro respectivement Archevêques métropolitain d'Abidjan et de Bouaké. À cette occasion, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo a rendu les conclusions des travaux qui ont réuni, du 16 au 21 janvier 2018, hommes de l'église catholique.

Les évêques dira-t-il remercie tous ceux qui œuvrent en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. « Les évêques ont décidé, d'une part, de la mise en œuvre effective de la stratégie le 1er octobre 2018 », a-t-il dit. Avant de finir son exhortation, il a invoqué Dieu afin qu'il ait pitié de la nation ivoirienne .

Au nom des populations, le ministre Jean Claude Kouassi a remercié les évêques pour la tenue de la 108ème assemblée plénière de la conférence des évêques catholique de côte d'Ivoire à Bouaké. « Merci infiniment d'avoir choisie notre cité de Bouaké et notre région de Gbêkê, pour abriter les travaux de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire.

Nous voulons nous baser sur les précieux acquis que représentent votre présence ici et que les résultats de vos travaux pour construire, grâce à vos prières, à vos vœux et à vos sages conseils, une réconciliation vraie, une réconciliation sincère et véritable.

Et puisque cette réconciliation partira de Bouaké, ce sera plus que symbolique pour notre pays, la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, de paix et de progrès», a dit le ministre Jean Claude .

Notons que l'ouverture de cette rencontre le mardi 16 janvier 2018 a été l'occasion pour les responsables de l'église catholique en Côte d'ivoire de réfléchir autour des grandes questions pastorales et sociales d'actualité à savoir : l'approbation du plan stratégique de la CECCI, la question de l'incompatibilité entre la profession de la foi catholique et l'appartenance aux sociétés secrètes, le phénomène migratoire et les prochaines élections municipales, régionales et sénatoriales.