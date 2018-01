Ile Maurice: Bel-Air - Le nouveau bazar, très attendu

Abdoolah Soobrattee, le président du village de Bel-Air, est optimiste pour cette nouvelle année.

D'ailleurs plusieurs projets sont sur le point de se terminer. «Nous allons avoir pas mal d'inaugurations en avril de cette année», tient-il à expliquer. Outre le terrain de football synthétique, le village se dote aussi d'un terrain de volley-ball et d'un boulodrome.

Mais le plus gros, selon lui, reste sans aucun doute le nouveau bazar qui doit prochainement voir le jour à Bel-Air. «Bel-Air compte plus de 35 000 habitants. Qui plus est, il est fréquenté par de nombreux occupants de villages voisins tels Trou-eau-Douce, Olivia, Clemencia, entre autres. Il est primordial que nous aussi nous ayons un bazar comme celui que possède Flacq, par exemple.»

Toutefois, en ce qui concerne la location du nouveau bazar, il explique qu'il n'est nullement d'avis avec l'endroit proposé. «Zot pe rod met sa dan simé rel, kot pena mem dévlopman laba. Nou nou dir met li lor simé ki al ver Trou-d'Eau-Douce la», poursuit le président. D'ailleurs, une pétition en ce sens a été signée par plusieurs habitants et conseillers de l'endroit.

Le plan et la structure du bazar ont déjà été dessinés. «Li pou enn gran bazar ek foodcourt, bus shelter, tou», explique-t-il. D'ajouter que le bazar actuel est trop exigu. «Ena enn sel simé rantré ek enn sel simé sorti.» De plus, vu son emplacement les jours de foire, un embouteillage monstre est créé.

La Lucie-Roy, petit village à proximité de Bel-Air, qui tombe aussi sous la tutelle d'Abdoolah Soobrattee, connaît aussi des développements. «Il se dotera prochainement d'un jardin d'enfants», explique-t-il. Les travaux sont en cours.

Outre les développements infrastructurels, plusieurs activités seront organisées à Bel-Air prochainement. «Nous aurons une journée sportive, des tournois de football, de pétanque, entre autres.» D'ajouter que la liste des activités sera établie au fur et à mesure.

Ce que souhaite plus que tout le président maintenant, c'est que le conseil de district de Flacq se penche sur et approuve la possibilité qu'un Multi-Purpose Complex soit mis à la disposition des jeunes de la région. «Des discussions sont en cours avec le président du conseil, Vikram Hurdoyal, et il ne reste qu'à obtenir son approbation », dit-il.