Afrique: CHAN 2018 - Les premières affiches des quarts de finale

On connait les premières combinaisons des quarts de finale du Total CHAN 2018. Ceci après les derniers matchs dans les groupes A et B. Le Maroc, pays hôte sera face à la Namibie samedi à Casablanca et la Zambie affrontera le Soudan.

Des rencontres analysées d'ores et déjà par les sélectionneurs de la Namibie et de la Zambie ce lundi à l'issue de leur dernier match. « Nous avons déjà atteint notre objectif. C'était de passer les poules. maintenant on va jouer sans pression.

Le public de Casablanca ? Ce sera une bonne chose. depuis qu'on joue, le stade est souvent vide. ce sera une opportunité pour mes joueurs de donner plus« , a confie Ricardo Manetti de la Namibie.

De son côté, Nyirenda ne compte pas sous-estimer le Soudan: « En venant ici, on savait que toutes les équipes allaient être difficile à battre. dans notre groupe déjà, on est tombés sur de bonnes formations. Donc le Soudan ce sera pareil. A nous de bien nous préparer pour l'affronter« .

Les deux premiers quarts de finale du CHAN 208 se disputent samedi prochain. Le Maroc sera face à la Namibie à Casablanca et Chipolopolo et Chevaliers de la Méditerranée à Marrakech.