Madagascar: Remaniement - Les députés pro-régime divisés

4 Généraux. Au niveau de la Présidence de la République, des conseillers spéciaux du président Hery Rajaonarimampianina essaient de manœuvrer pour le départ du Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier qui bénéficie malgré tout du soutien de nombreux députés à l'Assemblée nationale. Des proches du chef de l'Etat tenteraient de convaincre Tsimbazaza sur trois Généraux de Corps d'Armée dont Ralala Roger (secrétaire général de la Présidence de la République), Béni Xavier Rasolofonirina (ministre de la Défense Nationale) et Herilanto Raveloharison (Ministre de l'Economie et du Plan).

Certains députés HVM ne sont pas du même avis que ceux du Groupe de 5 (Nicolas Randrianasolo, Abel Razafimahatratra, Cathy, Vololona Raherisoa et Mamy Armand Hanitriniaina) qui ciblent quelques têtes dans l'actuel gouvernement. Hier, des députés pro-régime étaient aperçus au Palais de Tsimbazaza où la session extraordinaire du Parlement est très attendue. Une session qui pourrait être convoquée lors du Conseil des Ministres de demain après-midi. En fait, les députés pro-Rajaonarimampianina qui veulent plus être ignorés comme c'était le cas lors de la nomination des deux derniers premiers ministres de l'ère Rajaonarimampianina.

L'impasse est presque totale. Non seulement les députés pro-régime sont divisés sur le cas de Mahafaly Solonandrasana Olivier, mais aussi certains d'entre eux n'arriveraient pas à s'entendre sur le nom de celui qui devrait prendre la place de celui à Mahazoarivo. Les divergences ne se situent pas uniquement au niveau du sort de l'actuel locataire de Mahazoarivo. Elles se ressentent également au niveau du cas des autres membres du gouvernement : qui doivent partir et qui doivent rester ?

