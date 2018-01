Madagascar: Eglise luthérienne - Formation en sécurité sociale à Fort-Dauphin

Dernièrement, ce fut au tour de la région de l'Anosy. 11 départements du synode de Fort-Dauphin ont donc bénéficié d'une formation axée sur la sécurité sociale et le Code du Travail. Sur la centaine de participants, on comptait des pasteurs, des théologiens et des agents d'église intervenant dans divers secteurs tels que la santé, l'élevage, l'éducation et l'agriculture, etc. « L'objectif de la CNaPS est de prendre en main les travailleurs au sein du FLM », expliquait Mme TSABOTO Joslina, Coordonnatrice des délégations régionales de la Caisse.

Convention. C'est la raison pour laquelle, entre autres, la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS) représentée par son directeur général Arizaka Rabekoto Raoul et le président national de l'Eglise luthérienne malgache (FLM) Rakotonirina David ont signé une convention l'année dernière. Le but en était de démocratiser la sécurité sociale au niveau des agents de la FLM, sur l'étendue du territoire national.

