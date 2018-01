Madagascar: Quatrième République - Quid de l'Opposition officielle ?

Une fois de plus, l'on ignore purement et simplement les dispositions légales en vigueur. Faudrait-il que les journalistes écrivent chaque année presque les mêmes choses ?

En effet, dans la loi n°2011-013 portant statut de l'opposition et des partis de l'opposition, il est prévu à l'article 23, « un débat démocratique entre le chef de l'Opposition officiel (... ) et le Premier ministre tous les troisièmes vendredi du mois de janvier et le premier vendredi du mois de juillet (... ) qui sera transmis sur les Chaînes de média publiques ».

Cette année, nous ne sommes pas sans savoir que ledit troisième vendredi de ce mois est le 19 janvier dernier. Nous ne sommes pas sans savoir non plus qu'aucun débat démocratique n'a eu lieu sur les médias publics, conformément aux dispositions légales en vigueur. D'ailleurs, avons-nous l'habitude de suivre des émissions, certes ludiques et instructives d'un côté, sur ces chaînes mais des journaux trop « dominés » par les gesticulations du chef de l'Etat et de ses collaborateurs. Une pratique devenue « beaucoup ordinaire » et qui étonne moins.

Opposition dispersée. Par ailleurs, faut-il préciser que les opposants au régime HVM sont moins anodins mais excessivement dispersés. Ils n'arrivent pas à constituer une Opposition unique digne de ce nom. Une opposition qui fera le poids face à ce régime qui rassemble beaucoup de controverses. Là encore, il s'agit d'un autre débat qui ne disparaît pas. Pourtant, d'après l'article 2 de la même loi sur l'Opposition, ces partis ayant d'ores et déjà effectué une déclaration officielle auprès du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID) devraient désigner le chef de l'Opposition officielle à l'issue des élections législatives. «A défaut d'accord, le chef du groupe politique d'opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du vote est considéré comme Chef de l'opposition officiel. Si le Chef de l'opposition officiel n'est pas un parlementaire, il bénéficie d'office du statut de député et siège de droit au sein de l'Assemblée Nationale », dispose l'article 6. A quelques mois de la fin de la législature des parlementaires et du mandat du chef de l'Etat, aucun chef de l'opposition officiel n'est désigné. Tout porte à croire que le régime HVM a beaucoup d'opposants comme il n'en n'a pas. Il n'y a donc pas que ledit régime qui fait preuve d'atermoiements, les partis de l'opposition eux aussi.