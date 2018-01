Madagascar: Football / Transfert - Njiva Rakotoharimalala en Thaïlande !

Obsession. Une bonne nouvelle en tout cas pour ce jeune joueur de 25 ans pour qui partir à l'étranger est devenu une obsession. Et après un premier test manqué à Montpellier, on l'a annoncé au Widad Casablanca mais finalement c'est en Thaïlande qu'il a trouvé preneur avec le club de Ratchaburi qui l'a finalement prêté jusqu'au 30 novembre 2018 à l'équipe du Sukhothaï.

Entrée réussie pour Njiva Rakotoharimalala qui évolue désormais dans un club thaïlandais. Il a marqué un but pour son premier match certes amical mais la manière est telle qu'il a été tout de suite adopté par les supporters du Sukhothaï FC avec qui, il a signé depuis seulement le 5 janvier 2018. Logique car il a non seulement ouvert le score, mais il a été aussi à l'origine d'une passe décisive ayant permis à son nouveau club de battre le Chonburi par 2 à 0. C'était vendredi dernier.

