Madagascar: Ils font le buzz - Vive le show de Rasoamahavonjy

Qui ne s'est pas laissé absorber par la vidéo de Rasoamahavonjy?

Ces derniers temps, cette dame qui chante et danse dans les rues de la capitale et fait des pieds et des mains contre, un peu de nourriture ou un peu d'argent. Sur les réseaux sociaux, ses prestations sont alors partagées et relayées à plusieurs reprises dans des groupes et des pages multiples. Evidemment, elle ne chante pas aussi bien que les stars de la musique tropicale qu'elle interprète ni ne danse comme les professionnels, mais à elle seule, dans son petit short et son top blanc, Rasoamahavonjy est une attraction à part entière.

Accordant une interview des plus drôles, elle avance que ce n'est pas pour rien qu'elle danse et chante comme « une folle », car elle préfère donner un peu de bonheur aux gens et « déstresser » son public pour gagner son pain. Certes, un moyen peu commun mais au final, ce qu'elle fait est assez remarquable.

Le mannequin Amyatch Pocahontass sort de ses gonds

Coup de gueule sur coup de gueule, le mannequin français d'origine malgache, Amyatch Benarivelo devient virale sur les réseaux sociaux. A croire ses dires, derrière cette plastique de rêve, se trouve une femme persécutée. Depuis presque quatre ans, elle se dit victime de harcèlement, et de diffamation. Le mannequin sort de ses gonds pour viser des mythos qui ont prétendu avoir des liens intimes avec elle.

Sans langue de bois, la jeune femme n'hésite pas à attaquer certaines personnes sans pour autant citer des noms. Incitant ses cibles à changer de mentalité et de la laisser tranquille, Amyatch Pocahontass, (le nom de son compte facebook) a parlé en dialecte malgache pour mettre les choses au clair. Evidemment, une seule vidéo n'aura pas suffi pour régler l'affaire car l'actrice a encore publié une autre, sans omettre de viser ces gens « ts'isy jery » comme elle le dit si bien, dans ses statuts.