Madagascar: Natation - Test de classement Saint-Michel en tête comme d'habitude

Le test de classement de la fédération a été fait le week-end dernier. Cela a donné des résultats qui ne sont plus surprenants.

Les frères John et Stéphane Rakotomavo cartonnent en tête et se partagent les deux premières places chez les messieurs, à l'issue de ce premier test de classement 2018. Chez les dames, Murielle Rabarijaona aussi est en tête suivie de Sarah du COSFA. Comme à l'accoutumée, les tests se sont basés sur les distances de 50m, 100m et 200m. Et comme d'habitude, ceux et celles qui font sur la longue distance sont pénalisés.

Au classement mondial, cela ne se passe pas comme cela. Nous nous basons sur une logique des îles. Et aux adeptes de la natation de se demander pourquoi ? Pour Murielle Rabarijaona par exemple, elle a été 3e au meeting de la Réunion, une performance qui flirte avec les performances mondiales car devant elle, c'est une championne et une vice championne du monde qui ont eu les médailles d'or et d'argent au 800m. Sa spécialité n'a pas beaucoup d'adeptes certes, mais si c'est là qu'on peut être classé mondialement, pourquoi pas ?

Du temps d'un ancien président de fédération, les tests obligatoires se basaient sur le 400m quatre nages et sur les spécialités des nageurs. Mais à chaque règne son règlement. La direction technique nationale, égale à elle-même, a réussi son test et a sûrement ses raisons. Dommage seulement qu'avec cette méthode, les jeunes se spécialisent en fonction de ce classement et non de leurs spécialités.