Madagascar: Détournement de fonds - Le bureau national du Sygmma attend impatiemment le verdict de la Cour d'Appel

En effet, le Sygmma a porté l'affaire devant le tribunal de première instance d'Antananarivo, qui a à son tour condamné le suspect à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 176 millions d'ariary à titre de dommage intérêt et 30 millions d'ariary pour préjudice moral. Puisque les deux protagonistes ont tous saisi la Cour d'Appel sur cette affaire, le bureau national du syndicat affirme attendre impatiemment le verdict qui devra être prononcé au 26 janvier prochain.

Face à la déclaration à la presse faite par un groupe d'individus déclarant membres du conseil national du syndicat des marins de Madagascar (Sygmma) accusant Basola Ful-Soma d'usurpateur de titre et de fonction en disant qu'il est le Secrétaire général de ce syndicat, le bureau national apporte la précision suivante : le bureau national tient à souligner que Basolo Ful-some est bel et bien le Secrétaire général de ce syndicat.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.