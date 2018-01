Madagascar: Corée-Madagascar - Echanges d'expériences sur la cytopathologie

L'ambassadeur coréen Lim Sang-woo au micro lors du séminaire sur la cytopathologie.

Le nouvel ambassadeur de la République de Corée à Madagascar, Lim Sang-woo, s'est rendu à l'HJRA à Ampefiloha pour assister au séminaire de cytopathologie entre Madagascar et la Corée. Lors de son allocution, l'ambassadeur a déclaré « je suis particulièrement honoré de marquer cet événement spécial parmi des personnes qui nous font apprendre le vrai sens du dévouement et de l'altruisme, comme le docteur Lee Jae Hoon. Vous le savez bien qu'il y a plusieurs décennies, la Corée était l'un des pays les plus désespérés du monde.

Le système de santé publique était lamentable... ». Ce qui n'est pas le cas actuellement car la Corée est considérée comme l'une des plus grandes capitales médicales du monde. Notons que la cytopathologie est une branche de la biologie médicale et de l'anatomopathologie consistant en l'analyse des cellules de divers liquides biologiques

Experts. Le diplomate a également souligné que « je ne doute pas que cela arrivera à Madagascar. Et je crois que la première étape primordiale consiste à former plus d'experts en cytopathologie diagnostique. Je suis persuadé que les trois prochains jours intensifs du séminaire sur la cytopathologie diagnostique permettront d'échanger nos connaissances et nos expériences ainsi que d'enrichir davantage le futur de la médecine malagasy ».