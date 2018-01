Madagascar: Paositra Malagasy - Pour l'inclusion socio-économique et la facilitation des échanges

« La Poste, infrastructure de livraison de choix pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux de développement national ». Tel est le thème de l'édition 2018 de la journée panafricaine des Postes. Younouss Djibrine, secrétaire général de l'Union Panafricaine des Postes (UPAP) a souligné l'atout comparatif dont dispose le secteur de la poste, grâce à son vaste réseau de bureaux de poste interconnectés, disséminés aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines, de son offre plurielle et inclusive, non discriminatoire.

En effet, ce réseau fort comprend plus de 650 000 bureaux répartis dans le monde, dont plus 37 000 en Afrique. Grâce à ce réseau, la poste arrive au deuxième rang, après les banques, en matière d'offre financière au niveau planétaire. Mieux, pour les exclus du système bancaire classique que sont les populations rurales et les pauvres des zones urbaines, la Poste reste l'unique partenaire le plus sûr, qui offre une large gamme de services financiers inclusifs (Epargne, paiements, transferts d'argent, assurance, crédit, etc.).

Défis. A Madagascar, la Paositra Malagasy a profité de cet avantage dont dispose ce secteur d'activité. Cette société a pu apprivoiser les TIC comme un tremplin. Aujourd'hui plus que jamais, l'atteinte des objectifs de croissance passent par la numérisation des outils de production et l'élaboration des offres. Pour l'UPAP, cette évolution de l'économie fait des postes,les promoteurs de solutions innovantes, inclusives, intégratives, abordables, accessibles et surtout durables.

Les dirigeants de la Paositra Malagasy, ainsi que les représentants du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN) ont soutenu ces propos, lors de la cérémonie de présentation de vœux de la Paositra Malagasy, qui s'est tenue au Paon d'Or Ivato, vendredi dernier. Pour le ministre de tutelle, Neypatraiky André Rakotomamonjy, les défis qui attendent encore la Paositra Malagasy exige le développement du progrès technique et du savoir-faire, tout en adoptant une bonne stratégie.