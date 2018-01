Madagascar: Littérature - « Faribolana sandratra » concocte « Tatibolana »

Le premier rendez-vous des amoureux de littérature ! C'est reparti pour un tour au CGM.

Comme on ne change pas une formule qui marche, les membres du cercle poétique Faribolana Sandratra vont se retrouver et invitent les amoureux des mots et des vers, au Cercle Germano-malgache Analakely ce samedi à 15 heures.

Pas de déclamation au menu pour cette fois, mais des nouvelles mises en scène et jouées par les membres de l'association pour l'occasion. Ils ont répété depuis des jours, afin d'assurer leur performance, et sont déjà prêts à émerveiller le public et à incarner leur rôle à la perfection. « Tatibolana », c'est ainsi qu'a été intitulé l'évènement. Recueils de poèmes et de nouvelles ainsi que d'autres ouvrages seront mis en vente pour l'occasion.