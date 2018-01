Madagascar: Photographie - Rija Emadisson se dévoile dans « Complexe d'Œdipe »

La mère, source de vie, pilier de la famille, réconfort intarissable, tout cela à la fois que lui rendre hommage n'est que justesse.

Si Rija Emadisson est surtout connu pour son travail dans l'institutionnelle et le reportage, le photographe se dévoile dans « Complexes d'Œdipe ». Cette exposition a pour thème la maternité, autrement dit « Maman » dans tous ses états. Les photos vont de la grossesse à l'accouchement, l'allaitement, les premiers pas, jusqu'à l'éducation de l'enfant. Des faits relatés dans les clichés qui trôneront à l'Is'Art Galerie Ampasanimalo dès demain.

Concernant le fond, ledit complexe parle du désir inconscient du garçon pour sa mère. Il s'agit ici d'illustrer ce concept freudien par un ensemble de clichés pris durant les reportages. Étant donné que la plupart des photos ont été prises sans mise en scène, la réalité est donc tout autre.

Mère poule. Il semble que c'est la mère qui a nourri ce désir en son enfant, par l'allaitement, l'habituation aux baisers, son comportement « mère poule »,. Et inversement, c'est le père qui, parfois, semble jalouser l'enfant. « Dans une société matriarcale comme la nôtre, une telle exposition peut choquer, voire susciter l'indignation chez le public », constate le photographe. C'est pourtant un fait, les mères malgaches adorent leurs fils, certaines les allaitent jusqu'à un âge avancé, elles les gâtent, elles leur choisissent des petites amies, elles leur épargnent les tâches ménagères, et plus tard, elles font la morale à leur épouse.

« Concernant la forme, j'affectionne particulièrement le noir et blanc, ayant été dessinateur au crayon dans ma prime jeunesse. Le noir et blanc va à l'essentiel, aucune couleur pour nous distraire. On cerne les traits, on reconnaît les situations », avance Rija Emadisson. À l'instar des ombres chinoises, on distingue de suite le sexe et l'âge d'une personne d'après sa silhouette sur une photo.