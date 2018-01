Madagascar: JO d'hiver - Deux skieurs malgaches à Pyeongchang

La remise de la torche olympique par l'ambassadeur de la République de Corée, Lim Sang Woo et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa.

Après Turin en 2006, la Grande Ile sera présente aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, Corée du Sud 9 au 25 février.

Le drapeau malgache flottera à Pyeongchang, Corée du Sud. Deux skieurs expatriés à savoir Mialitiana Clerc et Andy Randriamiarisoa seront engagés aux jeux. C'est la déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa, hier, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de la République de Corée à Madagascar, Lim Sang Woo à son bureau à Ambohijatovo.

Réconciliation. Juste une semaine après son arrivée à Madagascar, l'ambassadeur de la République de Corée a effectué une visite de courtoisie au ministre de la Jeunesse et des Sports. « Le sport est très important dans le raffermissement des relations et des échanges. Madagascar et la Corée du Sud ont une relation étroite, et nous allons les renforcer davantage dans le domaine du sport et de la jeunesse », a-t-il fait savoir. La Corée du Sud sera hôte des JO d'hiver dans la ville du Pyeongchang du 9 au 25 février où plusieurs nations seront attendues. « Je suis très content de savoir que Madagascar sera présent aux jeux avec deux athlètes. Le peuple coréen encouragera la délégation malgache sur place. Ces jeux seront aussi marqués par la participation de la Corée du Nord. C'est une édition pour la réconciliation entre les deux Corées où, nous alignerons une équipe ensemble dans plusieurs disciplines», a-t-il poursuivi.

Coupe de l'ambassadeur. A quelques semaines du coup d'envoi des olympiades d'hiver, le numéro Un du sport malgache a confirmé la participation de la Grande Ile. « C'est un peu étonnant d'entendre que Madagascar participe aux JO d'hiver, pourtant il n'y a pas de neige au pays. La Grande Ile sera représentée par deux expatriés évoluant en Europe. Une fédération malgache de ski est déjà en place», a fait savoir le ministre, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa. Les deux skieurs poursuivent la dernière ligne droite de leur préparation actuellement. Ils seront coachés par Stephan Clerc et Mathieu Razanakolona à Pyeongchang. Profitant de cette rencontre avec l'ambassadeur de la Corée du Sud, le ministre a saisi de l'occasion pour expliquer les importances que l'Etat malgache accorde aux jeunes et aux sportifs. Comme le taekwondo est une discipline coréenne, la Coupe de l'ambassadeur sera organisée chaque année en collaboration avec la Fédération malgache de taekwondo et l'ambassade.