Madagascar: Bancarisation - SBM renforce sa présence à Madagascar

La SBM veut jouer ce rôle, en proposant des financements pour les activités de production de matières premières et de produits transformés, pour créer de la valeur ajoutée, d'après ses représentants. D'ailleurs, cette banque d'Etat a été créée à Maurice pour contrebalancer la dominance des banques primaires qui faisaient la pluie et le beau temps sur le marché financier de cette île voisine. C'est ce même rôle que SBM veut assurer à Madagascar, afin de promouvoir l'inclusion financière, d'après le PCA du groupe.

Début. A Madagascar, deux autres agences seront bientôt ouvertes, dont l'une est déjà en cours de construction à Ivato, selon le DG de SBM Holding Madagascar, Gilbert Lagaillarde. « Notre objectif est de figurer parmi les principales institutions bancaires à Madagascar. Pour cela, nous mettons en avant une gamme de produits et services financiers pour les entrepreneurs. La SBM est apte à répondre rapidement aux besoins des sociétés commerciales et industrielles », a-t-il affirmé. Présent à la cérémonie, le directeur général du Trésor Public, Herivelo Andriamanga a souligné la nécessité de l'initiative de développement de réseau bancaire à Madagascar, pour améliorer la bancarisation. D'après ses dires, la population malgache a également besoin d'une sensibilisation l'incitant à adhérer au système financier.

Améliorer le faible taux de bancarisation actuellement à 12%. C'est l'un des objectifs annoncés par le PCA du Groupe SBM, Kee Chong Li Kwong Wing, lors de la cérémonie d'inauguration de l'agence à Behoririka, et de lancement de la célébration des 20 ans de présence de la banque à Madagascar. « Avec la globalisation et l'émergence de l'Afrique, SBM veut devenir une grande banque régionale qui servira de pont entre l'Asie et l'Afrique. Après son succès à Maurice, cette banque a commencé à s'implanter à Madagascar, puis au Kenya où elle a absorbé une banque, puis une autre. Aujourd'hui, SBM veut être un grand acteur sur le marché de la monnaie électronique, car tout tourne aujourd'hui dans l'économie digitale », a-t-il indiqué dans son discours.

