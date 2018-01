Madagascar: Roots trad gasy - Quand jeunesse se conjugue avec tradition !

Le groupe Manakhasy se positionne comme défenseur de ces traditions en perdition.

Ils sont jeunes, mais se positionnent comme défenseurs de ces traditions en perdition. Si jeunesse, pour la plupart rime effectivement avec mondialisation et évolution. Autrement dit, tendre vers la culture occidentale et laisser de côté le traditionnel. Pour les gars de Manakhasy, c'est tout le contraire.

Revenir aux sources, mettre en avant la culture traditionnelle, défendre à tout prix ce patrimoine culturel qui constitue notre identité, tels semblent être ce qui les animent. Vony, Mananjara et Andriamihaja qui forment le groupe « Manakhasy » sont jeunes et auraient très bien pu, comme la plupart des personnes de leur génération, choisir la facilité mais ils étaient clairs quant à leur objectif. Mettre sous les feux des projecteurs la culture traditionnelle. Si d'autres aspirent à devenir célèbres, eux veulent simplement partager leur façon de voir les choses, à travers leur musique entre autres. Le concert au Jamaïca Chill By Pass ce dimanche 27 janvier est donc l'occasion, pour les non-initiés de les découvrir, et pour ceux qui les connaissent, d'apprécier à nouveau leur création. Comme le précisent les membres : « Nous voulons faire (re) découvrir d'une manière hautement artistique nos cultures et nos traditions. Un retour en arrière là où la fin n'existe pas, comme l'eau qu'on ne peut arrêter, comme la fumée insaisissable... ».

Engagés. Vony, avec son « marovany » et Mananjara, avec son djembé, se sont d'abord essayés au rap et au reggae avant de trouver leur voie. C'est seulement lorsque leur chemin croise celui d'Andriamihaja qu'ils décident de s'orienter vers le « free roots trad gasy » et deviennent plus engagés. Leur talent pour les instruments traditionnels les a frayés, entre autres, un chemin dans le monde de la musique, sans oublier de mentionner la manière originale dont ils façonnent le cuir. Aujourd'hui, ils sont allés plus en profondeur dans ce concept de la protection des valeurs traditionnelles et, ne se limitent pas seulement à la musique. Ce samedi 27janvier, c'est pourtant seulement en musique que le groupe va se découvrir.