Madagascar: Tennis de table / Saison 2018 - Un Mondial dans le viseur

Le mois d'avril toujours, Madagascar a également reçu une invitation pour le championnat du monde par équipes qui se tiendra du 29 avril au 6 mai en Suède. Le troisième sommet continental au programme de la Fédération malgache sera les Jeux Africains de la Jeunesse qui se dérouleront en Algérie du 4 au 17 juillet. Et le dernier championnat d'Afrique de l'année sera celui des seniors qui aura lieu à l'île Maurice du 3 au 9 septembre. Et comme les autres disciplines olympiques, le tennis de table sera représenté aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ce rendez-vous planétaire s'étalera du 6 au 18 octobre à Buenos Aires en Argentine.

Quatre sommets africains sont au programme des sorties internationales des pongistes de la Grande Ile cette année dont le premier est le championnat d'Afrique des cadets et juniors. Ce rendez-vous continental aura lieu en Tunisie du 19 au 23 mars. Le mois prochain, Madagascar compte envoyer des représentants au championnat d'Afrique juniors à Abidjan, capitale ivoirienne, du 7 au 13 avril. Le même mois, huit raquettes dans la catégorie des moins de 17 ans, quatre garçons et quatre filles défendront les couleurs nationales aux Jeux de la commission de la Jeunesse et des sports de l'océan Indien (CJSOI).

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.