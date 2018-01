Ile Maurice: Chagos - Malgré l'échéance repoussée, Maurice remet son dossier cette semaine

La photo est une image classique de Pravind Jugnauth en chemise et cravate. Mais c'est la légende en dessous qui… Plus »

Par conséquent, la date butoir à laquelle d'autres états membres pourraient également soumettre leurs commentaires et autres dossiers écrits à la CIJ au 15 mai 2018. Cette échéance était prévue au départ pour le 16 avril. A l'hôtel du gouvernement, on avance, toutefois, que l'échéance repoussée ne change rien pour Maurice. Le dossier, déjà prêt, sera imprimé et soumis dans les jours qui viennent, soit d'ici ce vendredi.

La date butoir initiale pour la soumission du dossier Chagos à la Cour Internationale de Justice (CIJ) était le 30 janvier. Et Maurice compte bien la respecter. A la demande d'autres pays et organisations internationales, telles que l'Union Africaine (UA), l'échéance a été repoussée au 1er mars 2018.

